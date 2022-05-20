Büyük coşku! Takım halinde şampiyon olduk...

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar, takım halinde şampiyon oldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada 5 altın ve 2 bronz madalyayla takım halinde şampiyonluğu elde eden Türkiye, kupasına kavuştu.

Ay-yıldızlı ekip, kupa seremonisinde büyük sevinç yaşarken, kupayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.

Organizasyonda en iyi sporcu ödülü ise Busenaz Sürmeneli'nin oldu.

Milliler, takım halinde Bakan Kasapoğlu ile fotoğraf çektirdi ve kupanın sevincini yaşadı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da düzenlenen organizasyonda 5 altın, 2 bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak takım halinde dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörlerimiz Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir ile bronz madalya kazanan Sema Çalışkan ve Elif Güneri'yi canıgönülden kutluyorum. Takım halinde dünya şampiyonu olarak bize bu sevinci yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum."

GÖZGEÇ: TARİHİ BİR ŞAMPİYONA OLDU

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tarihi bir başarı alındığını söyledi.

Başkan Gözgeç, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve Türkiye'nin 5 altın, 2 bronz madalya kazandığı organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir şampiyona oldu." diyen Gözgeç, "Türk boks tarihinde ilk defa böyle bir şampiyona yaşadık. Böyle bir mutluluk 100 yılda bir olur ancak bu burada bitmedi. Bu bir başlangıç. Çocuklarımız 10 yıllık bir emeğin sonucunda bu başarıya ulaştı. Yaklaşık 1 ay sonra Akdeniz Oyunları var. Ondan sonra hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Bu onun bir provasıydı. İnşallah buradaki madalya sayımızı Fransa'da da almak istiyorum. 45 milyon genci olan bir milletin bunu hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporcular ve yöneticileri teşvik ve takdir ederek desteklediğini dile getiren Eyüp Gözgeç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı, saygılarımızı ve teşekkürlerimizi bildiriyorum. Spor Bakanımız ve teşkilatımız bizlere çok büyük destek verdi." diye konuştu.

Eyüp Gözgeç, şampiyonanın birçok ilke sahne olduğuna değinerek, "Madalyalarımız gerçek altın, gümüş ve bronz oldu. Ülkemize de bu yakışırdı. Güzel bir salonda ve atmosferde şampiyonayı bitiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.