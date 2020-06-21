Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı. Dört gün önceki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri aileyi isyan ettirdi. Ayaklarında kırıklar oluşan kadın, hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu edildi. Kamyon şoförünün tutuklandığı olayla ilgili konuşan minik Ebrar'ın amcası, "kaza bile isteye yapılmış, bir cinayet. Acı bir durum" dedi.
Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi 204. Sokak'taki evlerinin önünde bisiklet kullanan Ebrar Nisa ve yanındaki annesi Filiz Deniz'e (26) yol kenarında bekledikleri sırada sokağa dönüş yapan Ünsal A. idaresindeki çöp kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalan anne ve çocuğu, Ünsal A.'nın geri manevra yapmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
MİNİK EBRAR KURTARILAMADI
Özel araçla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine götürülen Ebrar Nisa Deniz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayaklarında kırıklar oluşan anne Filiz Deniz, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesindeki müdahalesinin ardından taburcu edildi. Çevredekiler tarafından darbedilen Ünsal A., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü, taburcu edilmesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kazanın çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
'BİLE İSTEYE YAPILMI, BİR CİNAYET'
Yaşamını yitiren kız çocuğunun amcası Şakir Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşularının Ebrar Nisa'yı ağır yaralı olarak hastaneye götürdüklerini ve aynı gün hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Deniz, şunları kaydetti: "Kazayı duyup hemen eve geldik. Annesi de yaralı vaziyette yerdeydi. Ambulansı çağırdık ve annesini de hastaneye gönderdik. Çok acı bir olay. Çok büyük ve sorumsuzca yapılan bir hareket. Bize göre bile isteye işlenmiş bir cinayet. Kamera kayıtları mevcut. Kayıtları görene kadar 'Acaba nasıl olmuş?' diyorduk. Bir acaba vardı içimizde ama kayıtları inceledikten sonra kaza bile isteye yapılmış, bir cinayet. Acı bir durum.
Amacımız sonuna kadar bu olayın peşini bırakmamak. Hak ettiği cezayı alana kadar bu işin üstünde duracağız. Kamyon sürücüsü sokağa geliyor. Duruyor, ilk önce yengem ve kızıyla aralarında 17-18 metre mesafe var. Annesi çocuğuyla yolun kenarına yeşillik alana çekiliyor. Resmen bile isteye üstlerine sürmüş. Yine de 'acaba görmedi mi' diye düşündük. Şoför araçtan inip 'Be kadın neden yoldan çıkmıyorsun?' demiş, komşularımız buna şahit olmuş yani bilerek çapmış."
Deniz, yengesini yarın yeniden hastaneye götüreceklerini sözlerine ekledi.
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