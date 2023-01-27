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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da dehşet | Özel harekat polisi ailesini öldürdü ağabeyini yaraladı - Haberler

Son dakika haberi Bursa'da dehşet... Ailesini katletti!

Türkiye yine bir dehşete tanık oldu. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde özel harekat polisi, aralarında husumet bulunan annesi, ağabeyi ve yengesini silahla öldürdü, diğer ağabeyini de yaraladı.

Giriş: 27.01.2023 - 16:46 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da dehşet | Özel harekat polisi ailesini öldürdü ağabeyini yaraladı - Haberler
AA

Bingöl'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı bildirilen A.E, alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırdı.

A.E, burada tartıştığı aile bireylerine silahla ateş etti. Olayda zanlının annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer ağabey Mehmet E. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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