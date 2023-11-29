Bursa'da 100 km'lik lodos! Çatılar uçtu! Baca minibüsün içine düştü!
Bursa'da, gece saatlerinde hızı 100 km'ye ulaşan lodos, kent genelinde etkili oldu. Yıldırım ilçesinde bir binadan kopan çatı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Osmangazi ilçesi Mollagürani Mahallesi'nde park halindeki bir servis minibüsünün üzerine evden kopan baca parçası düştü
Bursa'da dün geceden itibaren etkili olan lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Merkez Osmangazi ilçesi Millet Mahallesi Derya Caddesi üzerinde orta refüjdeki baz istasyonu, şiddetli lodos etkisiyle devrildi.
YOL KISMEN ULAŞIMA KAPANDI
DHA'da yer alan habere göre bölgede bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği olay sırasında savrulan parçalar nedeniyle yol kısmen ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizleme çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.
ÇINAR AĞACI DEVRİLDİ
Yine Osmangazi ilçesindeki Tophane Meydanın bulunan çınar ağacı lodosun etkisiyle devrildi. Belediye ekiplerinin çınar ağacını parçalayarak kamyonete yüklemesinin ardından temizlik çalışması yapıldı.
ÇATI HAFİF TİCARİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Yüksel Sokak üzerinde bir binadan kopan çatı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrularak park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Hafif ticari araçta hasar meydana geldi.
CAM FABRİKASI KONTEYNERİ ÇÖKTÜ
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinde kurulu bulunan cam fabrikasının malzemelerinin konulduğu konteyner de lodos nedeniyle çöktü. Maddi hasarın meydana geldiği konteynerde şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
BACA MİNİBÜSÜN İÇİNE DÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere göre hızı 100 km'yi bulan lodos nedeniyle, Osmangazi ilçesi Mollagürani Mahallesi’nde, park halindeki bir servis minibüsünün üzerine evden kopan baca parçası düştü.
Servisin havalandırma camını kırarak içeri giren baca parçası, maddi hasar meydana getirdi. Kaza, şans eseri kimse yara almadan atlatıldı.