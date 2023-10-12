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        Haberler Gündem Eğitim SON DAKİKA: KYK burs ve kredi başvuruları başladı! 2023-2024 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

        Son dakika haberi Burs ve kredi başvuruları başladı!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Burs ve kredi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59'a kadar yapabilirsiniz.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:49
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        Burs ve kredi başvuruları başladı!
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        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

        İHA'da yer alan habere göre ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

        Son başvuru tarihinin 19 Ekim olduğunu hatırlatan Bakan Bak, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız.”

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        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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