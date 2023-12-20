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        Haberler Dünya Amerika BMGK'daki Gazze oturumu 3. kez ertelendi

        Son dakika haberi BMGK'daki Gazze oturumu 3. kez ertelendi

        Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama 3'üncü kez ertelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 21:34 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:58
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        BMGK'daki Gazze oturumu 3. kez ertelendi
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        BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi konusunda bir kez daha uzlaşamadı. Güvenlik Konseyi’nde, Gazze Şeridi’nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama 3’üncü ertelendi.

        Oylamanın yarın yapılması beklenirken, oylamanın ABD’nin talebi üzerine ertelendiği ifade edildi. Söz konusu oylama geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana erteleniyor.

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