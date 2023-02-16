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Haberler Dünya Son dakika: BM'den depremzedeler için 1 milyar dolar yardım çağrısı

Son dakika haberi BM'den depremzedeler için 1 milyar dolar yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler, önümüzdeki üç ay içinde Türkiye'deki depremzedelere daha fazla yardım için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu.

Giriş: 16.02.2023 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: BM'den depremzedeler için 1 milyar dolar yardım çağrısı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından dünyanın birçok ülkesi ve kuruluşundan depremzedelere destek ve yardım gelmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler, 36 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan yıkıcı depremin ardından önümüzdeki üç ay içinde Türkiye'de 5 milyondan fazla depremzedeye yardım etmek için 1 milyar dolardan fazla yardım çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Türkiye dünyadaki en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına karşı yıllardır büyük cömertlik yapıyor." ifadesini kullandı.

Dünyanın da yardım talebinde bulunanlarla dayanışma gösteren Türk halkını destekleme zamanın geldiğini kaydeden Guterres, "Bugün BM depremin vurduğu Türk halkı için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısını başlatıyor." açıklamasını yaptı.

Guterres, kaybedilecek zaman olmadığına ve ihtiyaçların çok büyük olduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası topluma, zamanımızın en büyük doğal afetine karşı düzenlenen bu teşebbüsü tam olarak desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum." ifadesine yer verdi.

Guterres, özellikle gıda, güvenlik, eğitim, su ve barınma alanlarında 5,2 milyon kişiye yardım konusunda katkı sağlanacağını belirtti.

BM, Türkiye'yi sarsan depremlerin son yüzyılda
bölgede yaşanan en kötü olay olduğunu duyurdu
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Türkiye'yi sarsın depremlerin bu bölgede son yüzyılda yaşanan en kötü olay olduğunu dile getirdi

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden BM Yardım Sorumlusu Martin Griffiths, halkın 'tarif edilemez bir kalp ağrısı' yaşadığını belirterek; "En karanlık saatlerinde yanlarında olmalı ve ihtiyaç duydukları desteği almalarını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AP

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