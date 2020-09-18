Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK” Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (747) personel [(44) operasyonel tim] görev alıyor.

Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi, 38*işbirlikçi yakalanmış, *141 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.