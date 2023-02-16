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Haberler Dünya Son dakika: Biden: Düşürülen üç cismin ne olduğunu henüz bilmiyoruz

Son dakika haberi Biden: Düşürülen üç cismin ne olduğunu henüz bilmiyoruz

ABD Başkanı Biden, geçen hafta ABD F-16 jetlerinin düşürdüğü üç cismin ne olduklarını henüz bilmediklerini söyleyerek, "Eğer herhangi bir cisim ABD halkına tehdit oluşturursa anında indiririz" ifadelerini kullandı. Biden, "O balonu indirdiğimiz için özür dilemem" dedi.

Giriş: 16.02.2023 - 22:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Biden: Düşürülen üç cismin ne olduğunu henüz bilmiyoruz
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Biden, 8 gün içinde 'biri Çin'e ait olduğu öne sürülen' dört uçan cismin ABD jetleri tarafından düşürülmesinin ardından yeni açıklamalarda bulundu.

ABD askerinin Çin balonu olduğu iddia edilen uçan nesneyi indirmesinin ardından hava sahalarının daha sıkı bir şekilde gözlendiğini belirten Biden, "Ancak düşürülen diğer üç cismin ne olduğunu henüz bilmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Biden, üç cismin düşürülmesinde çok dikkatli hareket ettiklerini söylerken, "ABD istihbaratının değerlendirmesi, nesnelerin büyük olasılıkla özel şirketlere veya araştırma kurumlarına bağlı olduğu yönündedir." dedi.

ABD hava sahasındaki cisimlerin sayısında bir artış olmadığını ifade eden Biden, "Herhangi bir cisim ABD halkına tehdit oluşturursa derhal indiririz" açıklamasını yaptı.

Biden, ABD hava sahasındaki cisimleri belirlemek ve analiz etmek için kapasitelerini artıracaklarını belirtirken, "Umarım bu sorunun temeline ineriz. Çin balonunu indirdiğimiz için özür dilemeyeceğim ancak yeni bir Soğuk Savaş arayışında değiliz. Önümüzdeki günlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşmayı umuyorum" dedi.

Fotoğraf: AP

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