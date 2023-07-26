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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beykoz'da orman yangını!

        Son dakika haberi Beykoz'da orman yangını!

        Beykoz'da orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanısıra söndürme helikopteri sevk edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:08
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        Beykoz'da orman yangını!
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        Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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