Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü açıkladı!
Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle Alanyaspor'dan transfer edildiğini açıkladı
Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması ise şöyle:
"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."