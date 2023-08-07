"TALISCA GELMEK İSTİYOR"

"Talisca ismi çok geçtiği için ben de Talisca ile konuştum. O da çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi, orta bir yol istedi ama işin ekonomik durumu da var. İstek başka bir şey, gerçekler başka bir şey. 10 milyon eurodan aşağı değil kendisi. Bir de kulübü var."