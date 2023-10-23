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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu! - Futbol haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!

        Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi belirlendi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada başkanlık seçiminin 10 Aralık Pazar günü, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 17 Aralık Pazar günü yapılacağı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 18:26 Güncelleme: 24.10.2023 - 01:18
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        Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu!
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        Beşiktaş Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihini belirledi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Siyah-beyazlılarda başkanlık seçiminin 10 Aralık Pazar günü, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 17 Aralık Pazar günü yapılacağı açıklandı.

        Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirilme tarihlerini belirlemiştir.

        Buna göre; Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecektir. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacaktır.

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        Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık Pazar günü yapılacaktır. 10 Aralık Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

        Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        ÇEBİ ADAY OLACAK MI?

        Galatasaray derbisindeki yenilginin ardından Çebi'nin aday olup olmayacağı da merak konusu oldu. İlk etapta adaylığa sıcak baktığı bilinse de Galatasaray derbisinde de alınan kötü sonucun ardından Çebi'nin adaylık ihtimali düşük bir ihtimal olarak gösteriliyor. Çebi'nin aday olmayacağını açıklaması halinde ise mevcut asbaşkan Emre Kocadağ'ın adaylığını koyması bekleniyor.

        ARAT AÇIKLAMIŞTI GÖZLER YAMANTÜRK'TE

        Beşiktaş'ta Hasan Arat ilk kongrede başkanlığa aday olacağını daha önceden duyurmuştu. Arat'ın yanı sıra Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de adaylık için temaslarını sürdürdüğü ve kararını kısa süre içinde vereceği bildirildi.

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