Son dakika haberi Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
Beşiktaş Kulübü, Lazio'dan transfer edilen Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve yıldız golcüye senelik 6 milyon euro ödeneceğini açıkladı.
Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya temsilcisi Lazio'dan transfer edilen 34 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ciro Immobile'ye sezon başına 6 milyon avro ödeneceği aktarıldı.
Immobile, vatandaşları Federico Giunti (2003-2004) ve Matteo Ferrari'nin (2009-2011) ardından Beşiktaş'ta forma giyecek üçüncü İtalyan futbolcu olacak.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”