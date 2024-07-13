Beşiktaş'ın 'altın' transferi Immobile! Jardel'den sonra bir ilk...

6 KEZ GOL KRALI OLDU

34 yaşındaki forvet, kariyerinde 6 kez gol kralı olarak dikakt çeken bir istatistiğe imza attı. İtalya Serie A'da 4 kez, İtalya Serie B'de 1 kez, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez en golcü oyuncu ünvanını elde eden Immobile, kartvizitine 1 de 'Altın Ayakkabı (Golden Boot)' ödülü yazdırdı.