Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın 'altın' transferi Immobile! Jardel'den sonra bir ilk... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın 'altın' transferi Immobile! Jardel'den sonra bir ilk...

        Beşiktaş'ın yeni forveti Ciro Immobile, tam bir gol makinesi... 34 yaşındaki İtalyan yıldız, Serie A'da 4, Serie B'de 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez olmak üzere kariyerinde toplam 6 kez gol kralı olmayı başardı. Immobile ayrıca, Galatasaraylı eski futbolcu Jardel'in Türkiye'ye gelişinden 24 yıl sonra Türk futboluna bir ilki yaşattı. İşte detaylar...

        Giriş: 13.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 13.07.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, golcü oyuncu Ciro Immobile'yi renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelen İtalyan yıldızın kariyeri ise başarılarla dolu...

        • 2

          6 KEZ GOL KRALI OLDU

          34 yaşındaki forvet, kariyerinde 6 kez gol kralı olarak dikakt çeken bir istatistiğe imza attı. İtalya Serie A'da 4 kez, İtalya Serie B'de 1 kez, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 kez en golcü oyuncu ünvanını elde eden Immobile, kartvizitine 1 de 'Altın Ayakkabı (Golden Boot)' ödülü yazdırdı.

        • 3

          İsmi, son 8 yıldır formasını giydiği Lazio ile özdeşleşen İtalyan forvet, bu süre boyunca kaydettiği 207 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

        • 4

          Kariyerinin erken zamanlarında Juventus altyapısında forma giyen Immobile, Siena, Grosseto ve Pescara'da kiralık oynadıktan sonra 2012'de 4 milyon euroya Genoa'ya bonservisiyle transfer oldu.

        • 5

          Juventus 1 sezon 2 milyon 750 bin euroya yeniden kadrosuna kattığı Immobile'yi aynı sezon Torino'ya o dönemin rekor bedeli olan 13.5 milyon euroya sattı. Torino'da geçridği 2013-2014 sezonunda büyük patlama yapan Immobile, o sezon attığı 28 golün ardından 18.5 milyon euro karşılığında Alman devi Borussia Dortmund'un yolunu tuttu.

        • 6

          DORTMUND'DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

          İtalyan futbolcunun Almanya günleri ise istediği gibi gitmedi. Bundesliga'da beklenilen performansı sergileyemeyen Immobile, 2016'da Sevilla'ya kiralandıktan sonra devre arasında kalıcı olarak İspanyol ekibine gitti.

        • 7

          Sevilla'da da umduğunu bulamayan Immobile, kiralık olarak döndüğü Torino'da 14 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi ve bu sayede kariyerinin en parlak yıllarını yaşayacağı Lazio'ya transfer oldu.

        • 8

          2016'da imza attığı Lazio ile 3 kez Serie A gol kralı olan Immobile, 2019-20'de attığı 36 golle Gonzalo Higuaine ait olan 'Serie A'da bir sezonda en fazla gol atan futbolcu' rekorunu egale etti.

        • 9

          Kariyer sezonunu yaşayan Immobile; Cristiano Ronaldo ve Lewandowski'yi geride bırakarak Avrupa'da en çok gol atan oyuncu oldu ve Altın Ayakkabı (Golden Boot) ödülünü kazandı.

        • 10

          JARDEL'DEN SONRA İLKİ YAŞATTI!

          Ciro Immobile ayrıca, Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Jardel'den sonra Türk futboluna ilk yaşattı. İtalyan futbolcu, 24 yıllık aranın ardından Süper Lig’e gelen Altın Ayakkabı ödüllü ikinci futbolcu oldu. Brezilyalı Mario Jardel, 1998-1999 sezonunda Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış ve 2000 yılında Porto'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

        • 11

          BÜYÜK SAKATLIK YAŞAMADI

          Lazio formasıyla 2023-2024 sezonu hariç 7 sezon üst üste çift haneli gol sayısına ulaşan tecrübeli futbolcu, kariyerinde büyük bir sakatlık da yaşamadı. Sadece 2023-24 ve 2022-23'te kas yırtılması sakatlığı yaşadığı için toplam 18 maç kaçırdı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Kağıt fabrikasında yangın!
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        İzmir'de feci olay!
        İzmir'de feci olay!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Habertürk Anasayfa