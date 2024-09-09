Beşiktaş'ta Aboubakar ile yollar ayrıldı!

REKLAM advertisement1

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Hatayspor Kulübüne kesin transferi konusunda Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.

Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkan Aboubakar 60 gol atarken 14 asist yaptı.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın ardından Hatayspor da Aboubakar için resmi açıklamayı yaptı. Hatayspor, Kamerunlu golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

🤙🏾Ｖｉｎｃｅｎｔ Ａｂｏｕｂａｋａｒ !!!



Tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık🔥🔥🔥#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/SBFhCMPSXU — Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 9, 2024