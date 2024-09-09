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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Aboubakar ile yollar ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Aboubakar ile yollar ayrıldı!

        Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu açıkladı. Hatayspor, Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 09.09.2024 - 19:46
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        Beşiktaş ayrılığı duyurdu!
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        Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Hatayspor'a transfer olduğunu duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Hatayspor Kulübüne kesin transferi konusunda Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.

        Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkan Aboubakar 60 gol atarken 14 asist yaptı.

        1 YILLIK SÖZLEŞME

        Beşiktaş'ın ardından Hatayspor da Aboubakar için resmi açıklamayı yaptı. Hatayspor, Kamerunlu golcü ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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