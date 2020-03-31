Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzinde 10, motorinde ise 8 kuruşluk indirim öngörülüyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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