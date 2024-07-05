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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Kayseri'deki olaylara karışan 13 kişi tutuklandı. Göçmen konusunda manipülatif paylaşım yapan bot hesapların oranının yüzde 38'e çıktığı belirlendi. 189 hesap yöneticisi tespit edildi. Yakalanan 108 şahıstan 6'sı tutuklandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:42
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        Bakan Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması
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