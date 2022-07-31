Bakan Soylu duyurdu! Zehir tacirlerine büyük darbe

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Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilo kokain yakalandı" paylaşımında bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marshall Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının elde edilmesi üzerine hareketleri takibe alınan bahse konu ticari gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müştereken operasyon gerçekleştirilmiştir." denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "04 Temmuz 2022 tahinde Brezilya’dan yola çıkan Robusta isimli ticari geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlar ile takibe alınmış, hareketleri takip edilen ticari geminin 30 Temmuz 2022 tarihinde Tekirdağ Martaş limanına varmasına müteakip bahse konu gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle müştereken operasyon düzenlenmiştir.

Düzenlenen operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 Bulut Altı Vtol (Uçbey), 1 Drone, 1 Dalış Timi, 2 Dedektör Köpek ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu,1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenli Mobil Radarı, 1 Su Altı Arama Cihazı ve 2 Dedektör Köpek iştirak etmiştir.

Gemi içerisinde ve geminin su altı kesiminde yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kg kokain ele geçirilmiştir. Gemide ve deniz çevresinde, su altında ve üstünde yapılan aramalara devam edilmektedir."