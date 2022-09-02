Bakan Soylu duyurdu! 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-17 operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyarıyoruz, teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 Operasyonu'nda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, jandarma özel harekat ve komandolarımız, jandarma silahlı insansız hava aracı (J-SİHA) ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık" ifadelerine yer verdi.