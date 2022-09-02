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Son dakika haberi Bakan Soylu'dan Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında açıklama
İçişleri Bakanı Soylu, Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanması hakkında, "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz" açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan'dan iadesi sürecindeki deport ya da mahkeme süreçlerini takip edeceklerini belirtti.
Soylu, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'daki temasları sırasında gazetecilerin sorusu üzerine Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye'nin, Interpol'de icra kurulu üyesi olmasının ardından kırmızı bültenler ve Interpol takibi konusunda daha aktifleştiklerini belirten Soylu, Türkiye'den firar eden kanun kaçakları konusunda da birçok yerde başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Soylu, şu anda Türkiye'de dört veya daha fazla cinayetin zanlısı olan Barış Boyun'un İtalya'da, Binali Camgöz ve Deniz Camgöz'ün Karadağ'da, Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını aktardı. Türkiye'nin sadece içeride değil dışarıda da takipleri gerçekleştirdiğini ifade eden Soylu, "Kimse bunun kolay olduğunu zannetmesin. Çünkü bunlar ülkeden ülkeye geçiyor ve arkadaşlarımız bütün ülkelerde istihbari ağlarla ve Milli İstihbarat Teşkilatıyla beraber bunu sağlamaya çalışıyor." dedi.
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanması sürecine ilişkin ise Soylu, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 4 gün önce Svilengrad şehrinde Levent Göktaş kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Biz bunu haber aldık. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem biz, ben iki defa Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla bu konuda görüştüm, Bulgaristan Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, aynı zamanda Interpol birimimiz... Orada yakalandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bundan Türkiye kamuoyunun bir bilgisi yok. Bir ödeme karşılığı, kendi iç kanunları çerçevesinde... Biz bunun üzerine tekrar yüklendik ve neticede dün akşam itibarıyla gözaltına alındı ve biyometrik verileriyle bizim aradığımız kişi olduğu belirlendi. Ama bundan önce, orada olduğunu öğrenince Interpol üzerinden hemen kırmızı bülten çıkardık. 24 saat içerisinde kırmızı bülteni Bulgaristan makamlarına ve komşu ülkelerin makamlarına da iletmiş olduk."
Göktaş'ın yakalandığı haberinin dün akşam itibarıyla geldiğini belirten Soylu, bugün ilgili birimlerin Bulgaristan makamlarıyla görüşeceğini söyledi.
Levent Göktaş'ın iadesine ilişkin bilgi veren Soylu, "İki türlü yöntem vardır, bir deport yöntemi, deport edebilirler, ikincisi de mahkeme süreci. Hangisini tercih edeceklerse biz iki sürece de talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha basit bir süreç. Mahkeme süreci biraz daha uzun bir süreç ama biz iki süreci de takip ediyoruz. Hem Arnavutluk'ta hem Bulgaristan'da hem Karadağ’da hem İtalya'da hem de Arjantin'de takip ediyoruz." şeklinde konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Bakan Soylu'dan Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında açıklama - Güncel haberler/son-dakika-haberi-bakan-soylu-dan-levent-goktas-in-iade-sureci-hakkinda-aciklama-3516927
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