'Türkiye ilgi odağı olmaya devam edecek'

'Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek'

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından yaptığı açıklama ile yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı hakkında bilgi verdi.



Nebati, yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletileceğini kaydetti.

Nebati ''Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır.Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek'' dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dün ekonomide alınan yeni önlemler kapsamında yabancı yatırımcıya tahsisli swap imkanı sunmak için çalışma yaptığını duyurmuştu. Yabancıların Türk Lirası'na erişimine getirilen sınırlama esnetilecek.

6.5 MİLYAR DOLARDAN 183 MİLYON DOLARA DÜŞTÜ

2020 yılından itibaren BDDK kurda manipülatif hareketlerin önüne geçme amacıyla yurtdışı banka ve yatırımcıların TL havuzuna erişimini kısıtlamaya başladı. Bunun sonucu olarak Türkiye’deki bankaların TL karşılığı döviz işlem hacimlerinde önemli bir düşüş yaşandı.

Aşağıdaki tabloda bankaların yurt dışı banka ve müşterilerle yaptığı 2019 Mayıs ayına ait günlük swap verileri yer alıyor. Söz konusu ayda günlük swap işlem hacmi 9.3 milyar dolara kadar yükselirken, ortalama günlük işlem hacmi ise 6.5 milyar doları buldu.

Bankaların yurt dışı banka, kuruluş ve müşterilerle TL karşılığı günlük döviz işlem hacimleri (Mayıs 2019/milyon dolar):

Buna karşılık Mayıs 2022 verilerine baktığımızda swap işlem hacminin ay boyunca sadece 1 kere 1 milyar doları aştığını görüyoruz. Mayıs 2022’de yurtdışı banka ve müşterilerle yapılan günlük ortalama swap işlem hacmi 183 milyon dolar oldu.

Bankaların yurt dışı banka, kuruluş ve müşterilerle TL karşılığı günlük döviz işlem hacimleri (Mayıs 2022/milyon dolar):

Bakan Nebati’nin sözünü ettiği yeni düzenlemeyle yurt dışı banka ve müşterilerin TL likidite havuzuna erişiminin kolaylaştırılması bekleniyor.

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