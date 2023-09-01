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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Kuduz aşısının tedarikiyle ilgili sorunlar yaşandığı iddialarına açıklık getiren Bakan Koca, aşıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

"YETERİNCE AŞIMIZ VAR"

Bakan Koca, "Yeterince aşımız var. Bizim teknoloji transferiyle yerlileştireceğimiz 3 aşıdan birisi de kuduz aşısı. Diğer aşılar da Hepatit A ve su çiçeği. Dolayısıyla aşı açısından herhangi bir sorunumuz yok. Vakalarımız açısından da bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Salgın, ishal, kusma şikayetleriyle ilgili de Bakan Koca, şunları söyledi: "İshal durumuyla ilgili yer yer, bölgesel, şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz ve halk sağlığı ekibimiz sahada yaygın bir şekilde analizlerini sıkı bir şekilde yapıyor, klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde kaynağına inerek, kaynağı ortadan kaldırmak noktasına gayret içerisinde oluyoruz. Genel bir salgından söz edemeyiz."

E-REÇETE DÜZENLEMESİ

Bakan Koca, E-Reçete düzenlemesine ilişkin ise şunları söyledi: "TC vatandaşı olan hiçbir kimseye Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değildir. Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya önemli üç ülkeden olma yolunda ilerliyor. Yabancı bir hastanın kendi ülkesinde reçetesinin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir. Bu, var olan yaklaşımı biraz daha geniş tutarak hizmetin geldiği noktayı göstermek için önemlidir. Hakikat bundan öte değildir" dedi.

"YER YER BASKINLARIN OLACAĞINI BİLSİNLER"

Merdiven altı yerlerdeki estetik operasyonlarla ilgili de konuşan Koca, "Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu sağlık turizmi algımız açısından da son derece önemli. Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. Bu anlamda yapılan en ufak yanlışın, hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konması durumunda affetmeyeceğiz. Yer yer baskınların olacağını bilsinler. Her an birçok kuruluşumuzu denetliyor olacağımızı buradan söylemek istiyorum, bunu asla affetmiyoruz" ifadelerini kullandı.