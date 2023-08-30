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        Haberler Ekonomi Para Son dakika haberi: Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması! "Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız" - Para Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız. Takdir Cumhurbaşkanı'nın olacak, kamu görevlilerini ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 20:02 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:07
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        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız. Takdir Cumhurbaşkanı'nın olacak, kamu görevlilerini ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #son dakika
        #memur zammı
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