Son dakika haberi Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız. Takdir Cumhurbaşkanı'nın olacak, kamu görevlilerini ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz
Giriş: 30.08.2023 - 20:02 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:07
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Memur zammı sürecini yarın sonuçlandıracağız. Takdir Cumhurbaşkanı'nın olacak, kamu görevlilerini ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz.
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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.