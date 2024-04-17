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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! Asgari ücrete ve emekli maaşlarına ara zam yapılacak mı, Temmuz'da zam var mı? - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok" dedi. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:08
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        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl karar aldıysak, süreç şu anda öyle devam ediyor" cevabını verdi.

        Bakan Işıkhan enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.

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