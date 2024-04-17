SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! Asgari ücrete ve emekli maaşlarına ara zam yapılacak mı, Temmuz'da zam var mı? - İş-Yaşam Haberleri

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI! Asgari ücrete ve emekli maaşlarına ara zam yapılacak mı, Temmuz'da zam var mı? - İş-Yaşam Haberleri

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl karar aldıysak, süreç şu anda öyle devam ediyor" cevabını verdi.

Bakan Işıkhan enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.