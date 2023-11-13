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        Haberler Dünya Diplomasi Bakan Fidan, Çin'in Ortadoğu temsilcisiyle görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Çin'in Ortadoğu temsilcisiyle görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun'u kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 20:40 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:41
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        Bakan Fidan, Çin'in Ortadoğu temsilcisiyle görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay Cün ile görüştü.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nda Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'i kabul etti.

        Gazze'deki son gelişmeler ekseninde Filistin sorununun ele alındığı görüşmede, Fidan ve Cay, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde de bulundu.

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