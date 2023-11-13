Son dakika haberi Bakan Fidan, Çin'in Ortadoğu temsilcisiyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Zhai Jun'u kabul etti
Giriş: 13.11.2023 - 20:40 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay Cün ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nda Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'i kabul etti.
Gazze'deki son gelişmeler ekseninde Filistin sorununun ele alındığı görüşmede, Fidan ve Cay, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde de bulundu.