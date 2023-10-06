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        Haberler Dünya Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington yönetiminin, terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:56 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:29
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        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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        Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

        Bilgilendirme metninde, "(Bakan Fidan) Bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken’ın dikkatine getirmiş, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Görüşmeye ilişkin bilgilendirmede şunlar da kaydedildi:

        "Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir SİHA'mızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır."

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        Görüşmede ayrıca iki bakanın, NATO genişlemesi konusunu da ele aldığı belirtildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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