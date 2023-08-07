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        Haberler Dünya Bakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu

        Bakan Fidan: Terör örgütlerine alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Bakan Fidan "Bölgemizde güvenlik, huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleri ve diğer vekil örgütlerdir. Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız" diye konuştu.

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 10:58
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        "Terör örgütlerine nefes aldırmayacağız"
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        İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

        Vizyonumuz Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi sistem kurucu ülkelerden biri haline getirmektir. Biz küresel adaetsizliği ortadan kaldıran, barış ve istikrar üreten insanlığı kucaklayıcı olmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaktayız.

        Bu adımlarımızı hayat geçiriren 4 temel strateji doğrultusunda hareket etmekteyiz. Bölgemizde güvenlik, huzur ve istikrara en büyük tehdit terör örgütleri ve diğer vekil örgütlerdir. Tüm kurumlarımızla terör örgütlerine ve arkalarındaki güçlere, ülkemizde ve bölgemizde göz açtırmayacağız, alan da bırakmayacağız, nefes de aldırmayacağız.

        Mevcut küresel sistem daha karmaşık ve çoklu bir kriz dönemi yaşamaktadır. Tarih bize söz konusu krizlerin böyle devam edemeyeceğini acı tecrübelerle göstermiştir.

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        Rusya Ukrayna Savaşı'nda son dönemdeki tırmanmayı endişe verici buluyoruz.

        Suriye'yi terör sığınağı olmaktan çıkaracağız.

        Yunanistan'dan Ege'de samimiyet bekliyoruz.

        AB ile gümrük birliği çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Türkiye’siz bir Avrupa Birliği’nin gerçek manada küresel bir aktör olamayacağını bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Bazı NATO ülkelerinin Suriye ve Irak’ta PKK ile olan açık ve örtülü işbirliğine hemen son vermeleri gerektiği çağrısını yineliyoruz.

        Afrika'da son dönemde artan darbeler karşısında barışın tesisi konusunda adımlar atmaktayız.

        Ortadoğu'da barışın tek çözümü mutlaka iki devletli olmalıdır. Mescid-i Aksa'yı hedef alan adımların ise karşısında yer alacağız, Filistinli kardeşerimizin de yanında yer almaya devam edeceğiz .

        Uluslarası finansal kurumların borçlanma krizini sona erecek şekilde reformunu sağlayacağız. 2050 için nef sıfır emisyon ve iklim krizi konusunda üzerimize düşeni de yapacağız.

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