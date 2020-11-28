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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB ile yapılan ve 4 saati aşan reform görüşmeleri sonrasında açıklama yaptı.

Elvan "İş dünyası görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı yaptık." dedi. Bakan Elvan görüşmelerin gelecek hafta MÜSİAD ile devam edeceğini kaydetti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Gayet kapsamlı ve verimli bir toplantıydı. Bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası görüşmelerinin ikinci toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yönetimiyle bir araya gelmişti.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

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