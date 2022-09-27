Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı'nda konuştu.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Avrupa'nın ve bölgenin rüzgarda yeni üretim ve inovasyon merkezi haline gelmeyi amaçlıyoruz.
Dünya, tedarik zincirinde bir değişim olacaksa, Türkiye sahip olduğu avantajlarla bu alandaki en güvenilir tedarikçilerden biri olacaktır.
Türkiye sağlam ekonomisi, sunduğu cazip fırsatları, iç pazarının büyüklüğü, jeopolitik konumu ve siyasi istikrarı ile yatırımcılar için her zaman güvenilir bir liman olmaya devam edecek.
Güney Gaz Koridoru için gereken iş birliği imkanlarına da hazırız. Kısacası Avrupa'nın enerji arz güvenliği için güvenilir ve stratejik bir partner olarak gereken her türlü yapıcı ve kazan-kazana dayalı iş birliğine her zaman açığız.
Türkiye, 12 gigavat tabana sabitlenmiş açık deniz elektrik santrali ve 57 gigavat kıyıdan uzak off shore potansiyeline sahip. Bu rakamın türbin teknolojisindeki gelişmelerle birlikte gelecekte daha da artacağını öngörüyoruz."
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