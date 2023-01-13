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İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonları hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir. İsveç'in sorumluluğu var, kınayarak kaçamazlar.

Terörle mücadele konusunda anayasasını İsveç değiştirdi. O kanunlara bile gerek yok. Bu eylem şehrin merkezinde belediyenin hemen önünde herkesin gözü önünde gerçekleşti.

Üçlü muhtıra son derece açık. Biz ne fazlasını istiyoruz ne eksiğini istiyoruz. Hangi konuda mutabık kaldıysak onun gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz.

ABD ziyaretinde sadece F-16 ve yaptırımlar konuşulmayacak, ilişkimizi ilgilendiren tüm konuları ele alacağız. Elbette Suriye'yi de ele alacağız. Çünkü ABD'nin Suriye'de terör örgütlerine desteğini sürdürüyor. Bu bizim için bir tehdittir. Rusya da aynı şekilde bu konuda verdiği sözü tutmuyor.

İSVEÇ'İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILMIŞTI

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini asarak gerçekleştirdiği provokasyonlarının ardından Türkiye'den sert tepki gelirken, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca dün Stockholm'de gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili Büyükelçi Herrström Bakanlığa çağırılarak Türkiye'nin tepkisi ifade edilmişti.

İsveç'in Üçlü Ahitname ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve Türkiye'nin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talebi Herrström'e iletilmişti.

Herrström'e, Türkiye'nin eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentisinin de altı çizilmişti.

İSVEÇ'TEN İLK TEPKİ

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de Twitter hesabından yaptığı açıklamada hükümetinin nefret ve tehdit söylemlerine karşı olduğunu vurgulayarak "Halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanının belediye binasında bu şekilde tasvir edilmesi iğrenç" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekti.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

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