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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Asgari ücrette 2. zam var mı sorusuna Bilgin, "Bugün için gündemimizde yok" dedi

Asgari ücret düzeyinden, bütün ücret gelirlerinin gelir vergisinden vazgeçildiğini belirten Bakan Bilgin, "Devlet çok büyük bir fedakarlıkta bulundu ve asgari ücrette net bir artış sağlandı. Daha üçüncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Çünkü biz şu anda Türkiye, dünyada yaşanan pandemi sonrası büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye'yi etkiliyor bunlar. Türkiye yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomi. Bu etkilerin en önemli göstergesi enflasyonist etki. Bu enflasyonu Türkiye önlemek için yeni bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren, haziranda daha belirgin enflasyondaki düşüşü hedefleyen bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyon, ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar vs. o zaman düşünülebilir bugün gündemimizde böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı