Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
Antalya'da Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 heykelin bulunduğunu duyurdu.
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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
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Aspendos Antik Kenti'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:
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"Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk dönemine ait 2 muhteşem heykel keşfedildi. Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri, İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."