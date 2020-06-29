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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK'in açıkladığı ekonomik güven endeksi verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada endeksteki yükselişe dikkat çeken Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." dedi