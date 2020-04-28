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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vadesi gelecek Hazine destekli kredi ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelenmesiyle çiftçiye 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunduk" dedi.

Albayrak, "Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız." açıklamasında bulundu.

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