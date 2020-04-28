Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7.5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor.

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