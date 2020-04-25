25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele döneminde hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu.
Kısa çalışma ödeneği, vergi ötelemeleri, asgari ücret desteği, esnaf destek paketi, bireysel ihtiyaç desteği gibi unsurların olduğu tedbirler kapsamında sağlanan toplam desteğin 200 milyar TL'ye ulaştığını belirten Bakan Albayrak, yaklaşık 4.4 milyon aileye de bin TL'lik nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Sosyal medyadan videolu bir mesaj yayımlayan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.
- Esnaf Destek Paketi ve Paraf Kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı.
- KGF kefaletli İşe Devam Desteğinde başvurular 143 bin 769’a ulaştı, 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 25, 2020
Bakan Albayrak, virüsün etkisinin yayılma hızını kırdıklarını kaydederek, "Tüm sağlık çalışanlarımızın ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasında gireceğiz. Bu süreçte ekonomiden sağlığa tüm bu alanlarda sergilenen performans milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli ülkemize karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik alt yapımızla, Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize sağlık kuralları çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz tüm bu konuları detaylı olarak konuşacağımız genişletişmiş finansal istikrar ve kalkınma komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak, Ramazan-ı şerife kavuştuklarını da vurgulayarak, "Rabbim bu mübarek günlerde ülkemize milletimize ve tüm insanlığa rahmetiyle muamele etsin. Bizi bu hastalıktan bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun" dedi.
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