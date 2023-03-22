Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Son dakika: Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Giriş: 22.03.2023 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı ile Suriye'nin kuzeyi bağlamındaki konular ele alındı.

Görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getiren Akar, tahıl sevkiyatının kesintisiz devamının önemine vurgu yaptı.

Bakan Akar, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Suriye'nin kuzeyine değinen Akar, Türkiye'nin tek amacının, hudutların ve vatandaşların güvenliği ile daha fazla insanlık dramı yaşanmaması için terörle mücadele olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde başlayan görüşmelerin, bölgede ve Suriye'de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayacağına işaret eden Akar, bunun devamının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Akar, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Rusya Federasyonu'nun desteği ve gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
FED mart ayı faiz kararı açıklanıyor
FED mart ayı faiz kararı açıklanıyor
Bingöl'de kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
Bingöl'de kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
Almanya'da aşırı sağcı gruba operasyon
Almanya'da aşırı sağcı gruba operasyon
Teravih namazı kılınışı
Teravih namazı kılınışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.