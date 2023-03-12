Bakan Akar: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil

Deprem bölgesinde ilk müdahale ile ilgili soruları yanıtlayan Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez" ifadelerini kullandı.

"1 AYDA 6 BİN 320 SORTİMİZ VAR"

Akar ayrıca, "2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik." şeklinde konuştu.