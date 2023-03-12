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Son dakika haberi Bakan Akar: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil

Bakan Akar, deprem bölgesine ilk müdahale ile ilgili olarak, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez" dedi

Giriş: 12.03.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Akar'dan deprem bölgesine müdahale ile ilgili açıklama: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil - Son dakika haberler
Bakan Akar: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil
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AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde düzenlenen Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı.

"ARAMA KURTARMA TİMLERİMİZİ SAAT 04.30'DA SEFERBER ETTİK"

Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik" dedi.

Deprem bölgesinde ilk müdahale ile ilgili soruları yanıtlayan Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez" ifadelerini kullandı.

"1 AYDA 6 BİN 320 SORTİMİZ VAR"

Akar ayrıca, "2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik." şeklinde konuştu.

"1 ayda 6320 sortimiz var" diyen Bakan Akar, "Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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