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Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri'deki 'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuşuyor. Yunanistan'ın NATO uçuşunu önleme girişimine tepki gösterirken "Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Giriş: 21.12.2022 - 16:06 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Akar'dan Yunanistan'a 'radar kilidi' tepkisi
HABERTURK.COM

'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı' Kayseri'de yapılırken, ikili görüşmelerin ardından Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, üçlü toplantı için bir araya geldi.

Bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen 'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İşte Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Ermenistan, Azerbaycan'ın uzattığı eli tutmalı.

Ermenistan ateşkese uyarsa barışın bir parçası olabilir.

Ege konusunda ise Türkiye barış ve istikrar için gayret gösterirken komşumuz gerek davranışları gerek ise söylemleriyle saldırgan politikalarına maalesef devam etmekte.

Yunanistan'a gerekli yanıtı birliklerimiz verdi.

Yunanistan'ın bu düşmanca tavrı, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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