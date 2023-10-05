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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit! - Gündem haberleri

        Son dakika haberi Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!

        İstanbul Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü patlamanın, ocağa bağlı doğalgaz bağlantı hortumunun kasıtlı olarak kesilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:03 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:12
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        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
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        Son dakika haberine göre Bahçelievler Şirinevler'de 28 Eylül'de 6 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada 3 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

        Patlamayla ilgili DHA'nın ulaştığı itfaiye raporunda, patlamanın ocağa bağlı doğalgaz hortumunun kasıtlı olarak kesilmesinin neden olduğunun yazdığı öğrenildi.

        HORTUM ÜZERİNDE KESİLER OLDUĞU BELİRLENDİ

        Rapora göre; itfaiye ekipleri, dairede yaptıkları incelemede elektrik şalterinin açık olduğunu belirlerken tesisatta elektrik kaynaklı yanmaya rastlamadı. Bina ve doğalgaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada ise, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa da rastlanılmadı. Ancak daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğalgaz vanasının açık pozisyonda, bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edildi. Patlamanın etkisiyle sokağa düşen ocak üzerinde yapılan incelemede ise ocak beklerinden iki tanesinin açık olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu belirlendi.

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        YANGIN 9 NUMARALI DAİREYE SIÇRADI

        Tüm tespitler sonucu oluşturulan raporda, "Mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici alet kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesi ile bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde ve cadde üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daireye sıçradığı kanaatine varılmıştır" denildi.

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