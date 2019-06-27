27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Kale Gaz'ın sahibi Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart 2018’de evinin önünde silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü. Polis cinayete dair soruşturma kapsamında Kadooğlu Holding Onursal Başkanı Cemal Kadooğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Veli, Şanser ve Abdulbaki Kadooğlu’nun bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alındı.
TARKAN KADOOĞLU’NA ULAŞILAMADI
İfadesi alınan Cemal Kadooğlu serbest bırakıldı. Diğer üç Kadooğlu tutuklanırken, Tarkan Kadooğlu’nun izine ulaşılamadı. Başkentte çok sayıda iddia ile gündeme gelen cinayet soruşturmasında bu süreçten sonra dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Soruşturma savcıları, tahliye taleplerini değerlendiren hakimler, Ankara Adliyesi’nden farklı yerlere görevlendirildi.
AİLE ÜYELERİ TAHLİYE OLDU SALDIRGANLAR GELDİ
Savcılığın talebi üzerine 28 Ağustos 2018’de, Şanser ve Veli Kadooğlu’nu tahliye edildi. Tam da bugün Ilıcan’ı hedef alan saldırganlar Şemsettin Özcan ve Abdurrahman Doğala, doğrudan Ankara Adliyesi’ne gelerek savcıya teslim oldu.
ÜÇÜNCÜ İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Soruşturma sürecinde 3 kez iddianame hazırlandı. Bu iddianamelerden ikisi iade edildi. Üçüncü ve halen yargılamaya konu olan iddianamede ise Tarkan Kadooğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 isim şüpheli olarak yer aldı.
İKİ İSME TAKİPSİZLİK
Cemal ve Veli Kadooğlu ise şüpheli olarak gösterilmedi. İki isim hakkında daha sonra takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.
İKİNCİ DURUŞMADA KRİTİK KARAR
Dava Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davanın 24 Mayıs’ta yapılan ikinci duruşmasında, firari Tarkan Kadooğlu hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı avukatların talebi üzerine kaldırıldı. İfadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar sonra 1 yılı aşkın süredir firari durumda olan Tarkan Kadooğlu, İzmir Adliyesi’ne giderek teslim oldu.
SEGBİS ile Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlanan Kadooğlu ifadesinin alınmasının ardından yurtdışı çıkış yasağını kapsayan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Davanın üçüncü duruşması 6 Eylül 2019’da görülecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!