Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Kale Gaz'ın sahibi Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart 2018’de evinin önünde silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü. Polis cinayete dair soruşturma kapsamında Kadooğlu Holding Onursal Başkanı Cemal Kadooğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Veli, Şanser ve Abdulbaki Kadooğlu’nun bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alındı.

TARKAN KADOOĞLU’NA ULAŞILAMADI

İfadesi alınan Cemal Kadooğlu serbest bırakıldı. Diğer üç Kadooğlu tutuklanırken, Tarkan Kadooğlu’nun izine ulaşılamadı. Başkentte çok sayıda iddia ile gündeme gelen cinayet soruşturmasında bu süreçten sonra dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Soruşturma savcıları, tahliye taleplerini değerlendiren hakimler, Ankara Adliyesi’nden farklı yerlere görevlendirildi.

AİLE ÜYELERİ TAHLİYE OLDU SALDIRGANLAR GELDİ

Savcılığın talebi üzerine 28 Ağustos 2018’de, Şanser ve Veli Kadooğlu’nu tahliye edildi. Tam da bugün Ilıcan’ı hedef alan saldırganlar Şemsettin Özcan ve Abdurrahman Doğala, doğrudan Ankara Adliyesi’ne gelerek savcıya teslim oldu.

ÜÇÜNCÜ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturma sürecinde 3 kez iddianame hazırlandı. Bu iddianamelerden ikisi iade edildi. Üçüncü ve halen yargılamaya konu olan iddianamede ise Tarkan Kadooğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 isim şüpheli olarak yer aldı.

İKİ İSME TAKİPSİZLİK

Cemal ve Veli Kadooğlu ise şüpheli olarak gösterilmedi. İki isim hakkında daha sonra takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı.

İKİNCİ DURUŞMADA KRİTİK KARAR

Dava Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davanın 24 Mayıs’ta yapılan ikinci duruşmasında, firari Tarkan Kadooğlu hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı avukatların talebi üzerine kaldırıldı. İfadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı. Bu karar sonra 1 yılı aşkın süredir firari durumda olan Tarkan Kadooğlu, İzmir Adliyesi’ne giderek teslim oldu.

SEGBİS ile Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bağlanan Kadooğlu ifadesinin alınmasının ardından yurtdışı çıkış yasağını kapsayan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Davanın üçüncü duruşması 6 Eylül 2019’da görülecek.