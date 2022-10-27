Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini beklendiği gibi 75 baz puan artırarak, 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Refinansman operasyon faiz oranı yüzde 1.25'ten yüzde 2'ye çıkarıldı. Faiz bu seviyeyi en son 21 Ocak 2009'da görmüştü.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını yüzde 0.75'ten yüzde 1.50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 1.50'den yüzde 2.25'e yükseltti.

FAİZLERİN ARTMAYA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

ECB açıklamasında enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiği ve uzun bir süre için hedefin üzerinde kalacağı belirtildi. Açıklamada, "Yönetim Konseyi, verilen görev çerçevesinde fiyat istikrarını sağlamak için tüm araçlarını ayarlamaya hazır" denildi. Faizlerin artmaya devam etmesinin beklendiği, kararların toplantı bazında verileceği mesajı verildi.

ECB son üç toplantıda faiz artışına gitmişti.