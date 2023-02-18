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Haberler Futbol

Son dakika haberi Atsu'dan acı haber: Hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Giriş: 18.02.2023 - 09:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Atsu'dan acı haber: Hayatını kaybetti
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebebiyet veren depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'dan üzücü haber geldi. Depremin olduğu ilk günden bu yana kaldığı bina olan Rönesans Rezidans'ın enkaz altında kendisine ulaşılmaya çalışılan oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Uzunmehmet, yaptığı açıklamada, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.

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