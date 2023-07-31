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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın paniği

        Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın paniği

        Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:58
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        17 katlı iş merkezinde yangın
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        Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Çevre ilçelerin de itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

        #ataşehir yangın
        #son dakika
        #iş merkezi yangını
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