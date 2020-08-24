Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Murat Yağmur, hazır kıyma satın almamaları konusunda halkı uyararak, bazı marketlerin bu kıymalara sakatat ve bici bici tatlısında kullanılan gıda boyasıyla kırmızı rengi verdiklerini söyledi.
Koyun ve dana eti kullanılıp elde edilen kıymanın, tavuğun 'atık' olarak bilinen kısımlarından yapılarak, marketlerde tüketiciye sunulduğunu öne süren Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Murat Yağmur, etin kırmızı renginin ise bici bici tatlısına da koyulan gıda boyasıyla sağlandığını kaydetti.
HİLEYİ UYGULUMALI OLARAK GÖSTERDİ
Bu kıymanın yapımını uygulamalı olarak anlatan ve halkın bunu ayırt edemeyeceğini dile getiren Yağmur, "Sahte kıymada tavuk taşlığı, koç yumurtası, atık dediğimiz tavuk derisi, iç yağ, kemik ile hazır kıyma haline getiriliyor. Bici bici tatlısında kullanılan gıda boyasını karıştırarak et rengini veriyorlar. Bunları marketlerde makinede çekip paketleyip tüketiciye ucuz yolla satıyorlar. Vatandaş bunu ayırt edemez, çok zor. Bunu anca işin uzmanı, kasaplarımız ayırt edebilir" diye konuştu.
'HAZIR KIYMADAN UZAK DURUN'
Paketlenmiş kıymadan uzak durulması gerektiğinin altını çizen Başkan Yağmur, "Kasaplar kıymayı vatandaşların gözünün önünde çekiyor. Ama marketlerin depoları içler acısı. Biz vatandaşlarımızdan hazır kıymadan uzak durmalarını istiyoruz. Veteriner hekim kontrolü olmadan, market elemanları çekiyor bunları. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temas halindeyiz. Adana'da böyle bir sorunla karşılaşırsak gereği yapılacak. Ben Kasaplar Odası Başkanı'yım. Ben dahi olsam hazır kıyma almamaları gerekir" dedi.
Kasap İzzettin Ökmen de sağlıklı kıymanın tüketicinin gözü önünde çekilmiş, parlak ve kırmızı renkte olması, erkek kuzu etinden çekilmiş olması gerektiğini kaydetti.
'GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR'
Hazır, önceden çekilmiş kıymaların gıda zehirlenmesine yol açabileceğini belirten gıda mühendisi Deniz Kaypak Tona, tüketicinin de kandırıldığını belirterek, şunları söyledi: "Bu kıymaların ne zaman hazırlandığını bilmiyoruz. Kıymalar da bütünlüğü bozulan et olduğundan bozulmaya daha yatkın. Bu nedenle ürünün raf ömrünü kısaltmış oluyoruz. Ayrıca gerçekten bir et parçasından mı çekildi yoksa katkı olarak sakatat ya da başka bir bileşen eklendi mi; bunu görmüyoruz.
En masum şekilde etin sinir ve yağ gibi kullanılmayan kısımlarından elde ediliyor olabilir. Canlı ve parlak rengi vermek için gıda boyaları kullanılıyor. Bu bileşenler size etten üretilmiş kıyma yerine daha ucuz alt malzemelerden ya da atık diyebileceğimiz malzemelerin kullanılarak yapıldığı bir ürüne dönüştürülmüş olabilir. Bu da sağlıksız koşullarda yapılmışsa gıda zehirlenmesine bile yol açabilir. Aslında biz sakatatı ayrıca tüketiyoruz, gıda boyalarının yasal kullanılma izinleri var. Bununla ilgili sağlık sıkıntısı olmasa dahi biz bir ürünü et ve et ürünü olarak alıyoruz. Kandırılmış oluyoruz."
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