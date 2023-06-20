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Son dakika haberi Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Giriş: 20.06.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Antalya'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
DHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DHA'nın haberine göre Aksu ilçesine bağlı Çalkaya ve Hacıaliler mahalleleri arasında bulunan inşaat sahasındaki bir konteynerde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İnşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, Aksu Belediyesi arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Karadan arazözlerle, havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

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