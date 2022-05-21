Annesini öldürmüştü! İşte nedeni!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi´nde oturan Serap Bor (35), önceki gün evine gelen, babasıyla yaşayan oğlu İ.A. (15) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
ÜÇ KİŞİYİ DE SİLAHLA YARALADI
DHA'da yer alan habere göre İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen´i (50) de yaralayıp kaçtı. Polis, İ.A. ile babası Erkan A.´yı, olayın yaşandığı mahallede farklı sokaklarda yaya olarak yakalayıp gözaltına aldı.
BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A. `kasten öldürme ve yaralama´, babası Erkan A. ise `azmettirme´ suçlamasıyla tutuklandı.
"İLİŞKİSİ OLDUĞU ADAMI SORDUM"
İ.A., ifadesinde annesi Serap Bor´u bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenince çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi. Eve konuşmak için gittiğini öne süren İ.A. "Olay günü annemin bir adamla ilişkisi olduğunu düşünerek konuşmak için evine gittim. Annem evde yoktu. Anneannemler komşularıyla ekmek yapıyordu.
Bu sırada yemek yiyip annemi bekledim. Annem geldiğinde ilişkisi olduğu adamı sordum, oda bana `size ne?´ dedi. Ben de sinirlendim ve dayımın evde tüfeği olduğunu hatırladım. Yanımda daha önceden aldığım 4 fişek, tüfeğin içinde 2 tane olmak üzere toplam 6 fişek vardı.
"YAKIN MESAFEDEN ATEŞ ETTİM"
Tüfeği aldım koridorda tartıştığım annemle karşılaştık. Yakın mesafeden ateş ettim. Sonra ekmek yapan anneanneme 4 el ateş ettim. Komşu kadınlara gelip gelmediğini bilmiyorum. O panikle kaçtım, tüfeği de evin karşısındaki bir arsaya attım. İki saat otobüs durağında oturdum.
BABA İSE SUÇLAMALARI REDDETTİ
Sonra annemi merak ettim eve doğru gelirken polis beni yakaladı. Babamın bu olaydan haberi, ilişkisi yok annemi öldürme kastım yoktu. Konuşmaya gitmiştim, pişmanım" dediği belirtildi. Oğlunu azmettirdiği öne sürülen Erkan A.´nın ise suçlamaları reddettiği belirtildi.
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