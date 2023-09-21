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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da annesini bıçakla rehin alan şüpheli, bacağından vurulduktan sonra hayatını kaybetti - Haberler

        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!

        Antalya'da, annesini bıçakla rehin alıp bıraktıktan sonra çağırılan polislere çamaşır suyu atarak eve girmelerini engelleyen, 4 saat direndikten sonra bacağından vurularak yakalanan 28 yaşındaki Fırat Altun, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:05
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        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
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        Antalya'da olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi´ndeki apartmanın çatı katında meydana geldi.

        ANNESİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI

        DHA'da yer alan habere göre psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat Altun (28), birlikte yaşadığı annesi Hülya Altun'u, tedavi konusu yeniden gündeme gelince tartışıp elindeki bıçakla rehin aldı.

        ANNE FIRSATINI BULUP EVDEN KAÇTI

        Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya Altun, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. Bunun üzerine balkona çıkan Fırat Altun, evdeki eşyaları yola atmaya başladı.

        POLİSLERE EŞYALARI FIRLATTI

        Fırat Altun, adrese gelip kapıyı çalan polislere de cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi. Fırat Altun balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

        ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ

        Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal, yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat Altun´a müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

        KAPININ ARKASINA BARİKAT KURDU

        Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

        POLİSİN YÜZÜNE ÇAMAŞIR SUYU ATTI

        Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat Altun´un attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi. Özel harekat polisinin üniformasında çamaşır suyu kaynaklı lekeler oluştu.

        BİNANIN ÇATISINA KESKİN NİŞANCI YERLEŞTİRİLDİ

        Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Bu sırada sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat Altun´a müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı. Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı.

        SAĞ BACAĞINDAN VURULUP YAKALANDI

        Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat Altun, sağ bacağından vurularak yakalandı. Yaralanan Fırat Altun sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Bu sırada gazdan etkilenen bina sakinleri ise ambulansta tedavi edildi. Fırat Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

        GEÇEN YIL DA 2 POLİSİ YARALAMIŞ

        Fırat Altun´un, geçen sene yine aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi.

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        #Antalya
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