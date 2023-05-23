Ankara Valiliği'nden açıklama! 4 kent için kritik uyarı!

DHA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz, tahmin ve verilerine göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara'da güney ilçeler başta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, yer yer dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İZMİR, MANİSA VE AYDIN İÇİN UYARI

AA'da yer alan habere göre bugün öğle saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri, Aydın ve Manisa'da da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.